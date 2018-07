Adolescente passa 11 dias perdido em metrô de NY

Um adolescente de 13 anos que estava desaparecido nos Estados Unidos foi encontrado após passar 11 dias vagando e dormindo no metrô de Nova York.

Francisco Hernandez Jr sofre da síndrome de Asperger, um transtorno no espectro do autismo que afeta sua capacidade de se comunicar e socializar.

Perdido e sem pedir ajuda a ninguém - uma reação que especialistas consideram comum em casos semelhantes -, ele dormiu em vagões de trem e usou os banheiros nas estações.

A família dele, que mora no bairro do Brooklin, disse que o adolescente tinha apenas US$ 11 (pouco menos de R$ 19) quando desapareceu e, durante esse tempo, se alimentou de pirulitos e batatas fritas que comprou na estação.

Francisco Hernandez Jr desapareceu no dia 15 de outubro após deixar a escola. A mãe dele, Marsiela Garcia, disse que contatou a polícia assim que o filho desapareceu e que foi tratada com indiferença.

A mãe contou que resolveu espalhar pôsteres do garoto por vários pontos da cidade, incluindo o metrô.

Francisco Hernandez Jr. foi encontrado por um policial que o reconheceu pelas imagens e levado de volta à sua casa.

"Até agora ele nunca me explicou totalmente o que aconteceu naqueles 11 dias", disse à mãe à rede de TV CNN.