Adolescente pega carro do pai e causa acidente no PR

Provavelmente, o adolescente perdeu-se no volante ao percorrer a pista marginal do Contorno Norte, no Jardim Itatiaia, em Maringá, visto que testemunhas disseram que dirigia em ziguezague e em alta velocidade, chocando-se contra uma árvore e capotando em seguida. O carro ficou bastante destruído. "Nunca tinha visto pegar o carro escondido. Acredito que tenha sido a primeira vez", disse o pai do adolescente motorista ao jornal O Diário do Norte do Paraná, de Maringá. Ele tinha ido trabalhar de moto e, como sempre faz, deixou a chave do carro à vista do adolescente.

O acidente poderia ter tido consequências mais graves porque nenhum deles utilizava cinto de segurança e dois chegaram a ser arremessados para fora do veículo. O menino e os colegas estudam em Sarandi e tinham saído mais cedo em razão de não terem uma das aulas. Ao jornal Pistori disse que procuraria conversar com o filho que teria ido morar com ele há pouco mais de um ano. Antes morava com a mãe. Ele garantiu que o adolescente é tranquilo e não tem problemas escolares. A Polícia Militar registrou o acidente, mas o caso não tinha sido levado à Delegacia de Polícia até a tarde de hoje.