Adolescente pega carro e atropela dois em Araçariguama

A garota disse que havia pego o carro, um Fiat Uno, sem autorização do padrasto para dar uma volta. Nervosa, não conseguia explicar aos guardas municipais e à Polícia Militar o que a levara a perder o controle do veículo e subir na calçada.

A batida danificou a estrutura do imóvel. Uma ambulância do serviço municipal de saúde levou os feridos para o Hospital Regional de Sorocaba. O idoso recebeu atendimento e permaneceu em observação, mas fora de perigo. Já a criança estava em estado grave e passou por uma cirurgia. Até o início da tarde, havia risco de amputação da perna ferida. Moradores que se aglomeraram no local do acidente tentaram agredir a adolescente, mas a polícia a protegeu. A menor terá de comparecer, acompanhada dos pais, a uma audiência na Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Sorocaba.