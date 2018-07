Adolescente que caiu de roda-gigante morre em MT

Ariel Bolfarini e outro adolescentes caíram de uma altura de cinco metros, quando a cabine em que estavam se desprendeu da roda-gigante e despencou. Fabrício de Oliveira, de 21 anos, segue internado em estado grave na (UTI) do Pronto-Socorro.

O parque de diversões instalado no bairro Parque dos Lagos foi interditado na noite de domingo pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o diretor de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros, coronel Weber Hübner, o parque funcionava de forma clandestina, sem alvará da prefeitura e sem o alvará dos bombeiros. De acordo com o coronel, o parque só será aberto após a regularização da situação. Eles devem apresentar um projeto de segurança, que deverá ser vistoriado e aprovado pelos bombeiros.