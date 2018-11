Adolescente recebe 2ª córnea de garoto morto no Rio

A adolescente Sueny Kellen Oliveira da Silva, de 13 anos, recebeu uma das córneas do menino João Roberto Amorim Soares, de 3 anos, morto na última segunda-feira, na Tijuca, no Rio, por policiais militares. A cirurgia de transplante de córnea de Sueny Kellen começou por volta das 10 horas, no Hospital dos Servidores do Estado (HSE), e durou cerca de uma hora e meia. Veja também: Córnea de menino assassinado devolve visão a menina de 8 anos Mãe de garoto morto por PM desabafa: "eu não desculpo" PMs que mataram garoto têm prisão temporária decretada Córneas do menino morto são últimas do banco de olhos do Rio A menina, que teve a córnea de João Roberto transplantada para seu olho esquerdo, deve ter alta nesta quinta-feira, segundo a assessoria do hospital. A adolescente estava há quatro anos na fila de espera para o transplante. Sueny tem catarata congênita devido a rubéola contraída pela mãe, Katia Ribeiro, na gravidez e já havia passado por uma cirurgia aos 5 anos de idade, de acordo com o hospital.