Adolescente suspeito de matar ex-namorada é apreendido no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Militar apreendeu nesta sexta-feira, 23, o menor de idade acusado de assassinar uma menina de 13 anos, na tarde de terça-feira, dentro de uma lan house no Morro do Juramento, no Rio. O adolescente de 16 anos havia fugido do morro depois do crime, pela mata, e acabou sendo localizado na Central do Brasil.

A adolescente Ana Luíza Santos, de 13 anos, moradora do Morro do Juramento, na zona norte do Rio, foi assassinada dentro de uma lan house na comunidade. Socorrida por vizinhos, a garota foi levada ao Posto de Assistência Médica, mas morreu antes de ser atendida. Segundo o pai dela, Moacir dos Santos Alves, o rapaz seria um ex-namorado de Ana. Ele teria tentado entrar na lan house, mas foi impedido pela garota. Voltou com a arma e atirou. O pai da menina acredita em crime passional. A polícia identificou o assassino como um adolescente de 16 anos, e investiga o envolvimento dele com traficantes da comunidade. O comandante do 41º BPM (Irajá), tenente-coronel Alexandre Fontenelle, não descarta o envolvimento do jovem com traficantes. "Provavelmente tem alguma ligação com o tráfico de drogas, até porque ele tinha uma arma de fogo", disse.