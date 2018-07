Adolescentes ateiam fogo em morador de rua de MG

Câmeras de segurança monitoradas pela Polícia Militar flagraram dois menores ateando fogo a um morador de rua e fugindo em seguida, no bairro Bonfim, em Belo Horizonte, na madrugada deste domingo. A vítima, segundo a PM, foi levada ao Hospital João XXIII com queimadura superficial e ferimentos leves nas costas e pernas e segue em observação. Os adolescentes, de 13 e 14 anos, que também são moradores de rua, foram detidos. Segundo os menores, eles atearam fogo na vítima após um desentendimento entre eles. Funcionários de um posto de combustível conseguiram apagar o fogo das roupas da vítima evitando ferimentos mais graves no homem. Os jovens foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente (CIA).