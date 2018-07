Adolescentes continuam reféns após 24 horas em SP Passadas 24 horas, as duas adolescentes continuam presas dentro de um apartamento do Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), em Santo André, no Grande ABC paulista. Elas foram feitas reféns por um jovem de 22 anos, industriário, que invadiu o apartamento da ex-namorada, de 15 anos, por volta das 13h30 de ontem, inconformado com o fim do relacionamento. Segundo a Polícia Militar, desde ontem o rapaz já disparou cinco tiros, sem deixar feridos. Os tiros, segundo a polícia, teriam sido contra a multidão que está em frente ao prédio. Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) estão no local, além de familiares do jovem e das vítimas, mas o rapaz não faz nenhuma exigência para a liberação das garotas.