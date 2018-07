Adolescentes desaparecidas são resgatadas no PA

As investigações começaram depois que a tia de uma das meninas foi até a Delegacia de Tomé-Açu para informar que as jovens teriam telefonado a familiares informando que haviam fugido de casa e que estariam em companhia de estranhos no município. Com a foto de uma delas, os policiais passaram a investigar o fato. Em depoimento, Valdeci confessou ao delegado que vivia com uma das adolescentes, a de 13 anos. A garota confirmou a declaração do acusado. Ele foi enquadrado criminalmente por estupro de vulnerável e subtração de incapaz.

Já a outra jovem, de 14 anos, declarou que estava vivendo com o primo de Valdeci. Na delegacia, Natanael confessou o crime. Os dois permanecem presos na Delegacia de Tomé-Açu para responder pelos crimes na Justiça. As adolescentes foram entregues ao Conselho Tutelar para que sejam adotadas as medidas administrativas para promover o retorno delas aos familiares. Há suspeitas de que os mesmos homens tentaram levar outras seis meninas para Tomé-Açu.