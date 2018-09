Adolescentes detidos ao invadir casa na zona sul de SP Armados com duas metralhadoras e um revólver calibre 38, quatro adolescentes, que já cumpriram pena socioeducativa na antiga Febem por terem sido presos por tráfico de drogas, invadiram, às 20h50 de ontem, a residência de um médico, de 57 anos, no bairro de Campo Limpo, zona sul da capital paulista. Ao chegar em casa, o médico foi rendido pelos criminosos, que estavam em um veículo Peugeot 206 roubado no último dia 20 na Vila Santa Catarina, bairro vizinho. Ao ouvir o cachorro latir, a mulher do médico olhou pelos monitores do sistema de câmeras existentes no imóvel e percebeu que se tratava de um assalto. Imediatamente, ela e a empregada trancaram-se em um dos quartos e acionaram a Polícia Militar. A casa foi rapidamente cercada pelos policiais, obrigando dois dos bandidos a fugir pelos fundos do imóvel por uma porta de vidro, que foi estourada. Os outros dois adolescentes foram detidos. Com eles, os policiais apreenderam uma das metralhadoras e dois carregadores. O dono do Peugeot que fora roubado no dia 20 foi ao 27º Distrito Policial, do Campo Belo, e reconheceu os menores como sendo os autores do roubo.