Adolescentes detidos após invadirem residência em SP

Armados com um revólver calibre 38, os assaltantes renderam a moradora da casa quando esta chegava à residência. No interior do imóvel, foram feitos reféns também o marido e os dois filhos da vítima, ambos adultos. Vizinhos testemunharam a ação e ligaram para o 190. Policiais militares da 3ª Companhia do 16º Batalhão cercaram o imóvel e detiveram o grupo, que teria se desfeito da arma no momento em que tentava fugir pulando o muro das casas vizinhas.

Com a quadrilha, os PMs apreenderam dois celulares, 100 dólares, 550 reais, um PlayStation e roupas. Tudo havia sido separado pelo grupo. Um Honda Fit preto roubado, com o qual os bandidos chegaram, também foi apreendido. O caso foi registrado no 14º DP, de Pinheiros. Os menores serão encaminhados para a Fundação Casa (antiga Febem).