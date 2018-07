Adolescentes dizem ter sido torturados por traficantes no Rio

Um jovem de 18 anos e um casal de adolescentes afirmam ter sido torturados por traficantes do Morro do Banco, em Itanhangá, zona oeste do Rio. Um dos adolescentes, uma menina de 14 anos, está grávida de dois meses e teria sido estuprada por um dos traficantes. O crime ocorreu na segunda-feira, 28.

Ao programa Bom Dia Rio, da Rede Globo, uma das vítimas afirmou que o trio foi agredido com pedaços de madeira e coronhadas nas mãos e nos pés. Duas das vítimas haviam se mudado havia pouco tempo da Rocinha (São Conrado, zona sul do Rio) para o Morro do Banco - o que fez com que os traficantes locais acreditassem na hipótese de que os jovens estariam espionando para levar informações para o tráfico da Rocinha, atuando como "olheiros".

"Falaram que a gente era X9, que a gente estava no morro deles para ver como que estava o tráfico lá para gente ir pra Rocinha e falar como que estava o tráfico lá. Eu acho que é porque eles pensavam que a gente era olheiro", contou uma das vítimas.

O jovem descreveu a tortura, que teria durado pelo menos duas horas. "Quando a gente foi ver eles estavam vindo com um monte de pedaço de madeira. Aí mandaram a gente estender a palma da mão e a palma do pé e começaram a bater: coronhada de arma, muita coisa. Aí pegaram a fita isolante, enrolaram a gente, fizeram a gente tipo de balanço, um pelo pé e pela mão e jogaram a gente no mato. Tinha mais de 15, no começo tinha cinco, aí foi chegando", afirmou uma das vítimas, que confirmou ainda o estupro da menina de 14 anos. "Estupraram uma delas. Levaram ela para um canto e estupraram ela. Um só estuprou ela. Eu acho que era o traficante que era o dono de lá, chefe do tráfico", disse o jovem.

Duas vítimas foram levadas pelos policiais militares para a delegacia da Barra da Tijuca. A garota violentada foi encaminhada para um hospital da região.