Adolescentes ficam presas de cabeça para baixo em parque de diversões na China

Duas adolescentes ficaram penduradas de cabeça para baixo por duas horas em um parque de diversões na China, quando o brinquedo onde estavam parou.

O incidente aconteceu em um parque de diversões na província de Hubei, região central da China.

O brinquedo onde as duas estavam apresentou um problema no final da tarde e as duas ficaram presas nas cadeiras a cerca de dez metros do chão.

Os bombeiros se dividiram em três equipes e conseguiram retirar as duas garotas. Nenhuma delas estava ferida.