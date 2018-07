Adolescentes que envenenaram biscoito são apreendidas

As jovens, de 13 e 14 anos, haviam confessado a autoria do crime, que ocorreu no último dia 7. Os biscoitos foram envenenados com chumbinho e a intenção era que eles fossem comidos por outras duas adolescentes, com quem as autoras haviam se desentendido dias antes. O menino foi encarregado de levar os biscoitos, mas, sem saber que estavam alterados, acabou comendo-os.

O caso aconteceu em uma escola de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. As adolescentes responderão pelo ato infracional internadas.