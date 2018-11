Adolescentes são atingidas por balas perdidas no Rio Dois adolescentes, de 12 e 13 anos, foram atingidos por balas perdidas na noite de ontem no Rio, segundo informações da Polícia Militar. Um morreu e o outro permanece internado em estado grave. Segundo a Polícia Militar, por volta das 20 horas de ontem, L. V. S. N., de 13 anos, foi atingido enquanto brincava com um grupo de crianças na rua onde mora, no Complexo da Maré, na zona norte.