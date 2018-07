Adolescentes são detidas após furto em Suzano-SP Quatro adolescentes, com idades entre 13 e 14 anos, foram apreendidas hoje, por volta das 16 horas, após furtarem uma loja de cortinas no centro de Suzano, na Grande São Paulo. As meninas foram detidas por um vendedor, que chamou a polícia ao perceber o furto. Cada garota tinha em mãos uma bolsa grande. Com o grupo foram encontradas duas toalhas, um porta-celular de pano e uma taça de vidro.