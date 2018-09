Adolescentes são encontradas após sete dias em SP Policiais da 1ª Delegacia de Osasco, na Grande São Paulo, encontraram no fim da noite de ontem no litoral de São Paulo as duas adolescentes osasquenses que estavam desaparecidas há sete dias, desde a quinta-feira da semana passada. Segundo a polícia, após investigações, com a ajuda do site de relacionamentos Orkut, os agentes encontraram o amigo de uma delas. O jovem reside em São Vicente, no litoral sul de São Paulo, onde as jovens, ambas de 16 anos, foram encontradas. O rapaz, que se identifica apenas como "A Vida Louca" pelo Orkut, ajudou a encontrar as meninas, que estavam na praia do Gonzaguinha e não portavam documentos, segundo a polícia.