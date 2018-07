Adolescentes são presos ao invadir casa

Armados com uma pistola calibre ponto 40, eles entraram no imóvel e dominaram o dono da casa, um autônomo de 58 anos, e a filha dele, uma auxiliar administrativa de 28 anos, que assistiam à TV na sala e, ao escutarem um barulho, saíram para ver se havia alguém no quintal.

A esposa do autônomo conseguiu se esconder, deixou a residência e correu até a delegacia. Policiais militares da 2ª Companhia foram acionados e cercaram o imóvel, do qual a dupla saiu e se entregou, liberando as vítimas.

Os adolescentes já haviam separado objetos pessoais da família, dinheiro e eletroeletrônicos. Foram encaminhados para a delegacia e serão transferidos para a Fundação Casa (antiga Febem).