Adolescentes simulam sequestro para pedir resgate

Segundo a polícia, as adolescentes simularam ao telefone agressão por parte do sequestrador e pediram aos pais para que pagassem o resgate e não envolvessem a polícia. O caso, porém, chegou ao conhecimento do delegado Cristiano Bastos, da delegacia de Brasiléia, no dia 28 de setembro, após ser procurado pelas mães das adolescentes.

Diante das informações, a equipe policial saiu às ruas em busca de descobrir a localização das menores, assim como a autoria do crime. Após um dia, a polícia descobriu o paradeiro das garotas e percebeu que o sequestro era uma farsa. Os três planejavam gastar o valor em compras e viagens.

As adolescentes foram apreendidas em flagrante e encaminhadas à Promotoria da Infância e Juventude. O acusado por ser o falso sequestrador foi autuado em flagrante e encaminhado ao presídio. Também foi apreendida outra adolescente de 13 anos, que estaria dando suporte para o trio, informando tudo o que se passava na casa da mãe de uma das garotas e os passos da polícia.

Dias antes de simularem o próprio sequestro, as adolescentes teriam furtado ainda do avô de uma delas a quantia de R$ 3,2 mil que ele guardava dentro de um guarda-roupa. As três adolescentes também responderão na Justiça pelo furto praticado contra o idoso.