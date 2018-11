Adolescentes trocam tiros com polícia e são presos Dois adolescentes de 15 e 16 anos trocaram tiros com policiais depois de roubar um carro no Lins do Vasconcelos, na zona norte do Rio, na tarde de hoje. O menor de 15 foi baleado e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho. E ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.