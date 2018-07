Adoráveis memórias póstumas

Lovely Bones. Adoráveis Ossos. Talvez o título original de Um Olhar do Paraíso mais complique que explique do que trata esse filme estranho, mas encantador. Como ossos poderiam ser algo adorável? "Talvez em se pensando que a garota Susie Salmon (a jovem diva Saoirse Rona), que no primeiro minuto do filme deixa claro: "Fui assassinada aos 14 anos, em 6 de dezembro de 1973." E que, apesar de ter sofrido um crime brutal, é capaz de manter sua doçura e de perdoar seu algoz", respondeu Peter Jackson ao Estado durante a maratona de lançamento que o filme percorreu no fim do ano passado.

Não é de surpreender que um nome como Jackson esteja à frente do projeto de levar para o cinema o livro de Alice Sebold. Mais que o recurso do "narrador morto", a autora foi capaz de reconstruir a psique de uma adolescente e narrar seu processo de amadurecimento post morten. E poucos diretores conseguem se comunicar tão bem com o público adolescente quanto Jackson.

Um Olhar do Paraíso é - assim como os ossos que estruturam a vida da família de Susie (e que podem desmoronar feito os ossos da garota) - estranhamente adorável. Estranho porque revela visualmente a dor de uma garota cuja vida foi interrompida de forma brutal. Adorável porque revela também visualmente o "céu intermediário" em que Susie se encontra depois de ter sido assassinada por um serial killer (o impecável Stanley Tucci, que concorre ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante). Enquanto tem de encarar a dor de sua própria morte e a da perda que sua família sofre, ela tenta se comunicar com o pai (Mark Wahlaberg, que faz par com Rachel Weisz, a mãe) e ajudá-lo a vingar sua morte. Neste ínterim, passeia "quase" feliz em um lugar perfeito que, mais do que a imagem de qualquer céu religioso, é a imagem melhorada de desejos e paisagens que Susie já viu teve e viu em vida.

O céu pensado por Jackson é um tanto exagerado em suas cores e adereços, mas ainda assim é encantador e onírico. Diretor e equipe conseguiram construir um paraíso sem nenhuma influência direta de Deus. E foi muito criticado por isso. "O que a gente vê no filme não é o céu. É a zona intermediária. Não queria em nenhum momento passar nenhuma ideia que evocasse nenhuma religião. O céu de Susie é seu lugar de refúgio", explicou o diretor.

Não seria um apelo ao escapismo de uma vida (ou morte) cruel este clima de fantasia? "Claro. Por que você acha que eu faço filmes? Por escapismo. Gosto de fantasia. Quando faço um filme, seja o Senhor dos Anéis seja O Hobit (ainda inédito), no fim das contas, faço para mim, para me divertir com eles." Mas é também o subconsciente adolescente ganhando forma na tela, não? "Exato. As memórias dela, como a imensa bola colorida e os navios dentro das garrafas, ainda estão também numa fase intermediária. Susie não é mais menina, mas também não é uma mulher. E seu processo de amadurecimento foi interrompido. Ela tem de crescer sem se tornar uma adulta."

Por falar em adultos, é nítida a busca de um tom mais açucarado nesta construção da narrativa. Ao criar seu "thriller emocional para toda a família", Jackson teve de optar por limar do filme momentos que deram ao livro um clima de morbidez. "É verdade. Eu poderia ter filmado uma história muito mais soturna, mas para mim é importante falar com o público jovem. E o estúdio também queria isso. Portanto, acabei pensando mais neste público", admitiu Jackson sem medo de perder, junto com a "morbidez", a carga dramática que tanto valoriza o livro. "Pensar visualmente um romance é um desafio imenso, mas divertido. Minha parte favorita do processo de fazer um filme é o desenvolvimento do roteiro. É muito criativo e onde há mais liberdade. E acho que conseguimos chegar a um equilíbrio."

No Oscar

melhor ator coadjuvante (Stanley Tucci)