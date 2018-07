Adriana Bombom desfila com fantasia banhada a ouro A modelo Adriana Soares "Bombom", madrinha da bateria da Tom Maior, desfilou com uma fantasia banhada a ouro, que representava Angola, tema do samba-enredo da escola - "Uma Nova Angola se Abre para o Mundo! Em Nome da Paz, Martinho da Vila Canta a Liberdade." Animada, a modelo disse que o ingrediente mais importante para participar de um desfile é "ter samba no pé". Adriana Bombom ressaltou, no entanto, que melhor mesmo é ter também uma boa forma física, o que exige muita disciplina e malhação. "Ter samba no pé e corpo legal é juntar o útil ao agradável", afirmou. Ela contou que este ano também voltou a fazer sua famosa dieta de batata e clara de ovo - em que ela come só os dois ingredientes para chegar à forma desejada.