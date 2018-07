Adriano aparece na Gávea com a namorada

RIO

Adriano voltou a treinar ontem no Flamengo, demonstrou empenho em mais de uma hora de atividade física e nem sequer olhou para o lado quando foi chamado para conversar com os repórteres (na segunda-feira, apenas apareceu no clube). Ele chegou à sede da Gávea pouco antes das 15 horas em companhia de sua namorada, Joana Machado. Deixaram o local de braços dados às 17 horas, em silêncio.

Joana e Adriano brigaram na madrugada de sexta-feira numa favela da zona norte do Rio. A moça quebrou o carro do atacante e também se desentendeu com outros jogadores do Flamengo que estavam numa festa para a qual ela não havia sido convidada.

Por causa do escândalo, Adriano ficou fora do jogo de sábado, contra o Resende, e não viajou para a Venezuela, onde hoje o Flamengo enfrenta o Caracas pela Taça Libertadores. Ele teria pedido aos dirigentes para ser poupado das duas partidas a fim de se recuperar "psicologicamente" do incidente.

Na noite de segunda-feira, a presidente do Flamengo, Patricia Amorim, admitiu até a possibilidade de rescindir o contrato de Adriano se ele não voltar a treinar e jogar normalmente. Ela também chamou a atenção do vice-presidente de Futebol do clube, Marcos Braz, que revelou no fim de semana o problema de Adriano: consumir bebida alcoólica sem controle.

Ontem, Patricia e Adriano deveriam se reunir na Gávea, mas o encontro foi adiado. Hoje, o atleta continua os treinos visando ao jogo de domingo, contra o Vasco, pelo Carioca. Uma programação elaborada pelo médico José Luiz Runco e os preparadores físicos do clube deverá ser cumprida por Adriano até sexta-feira, dia em que deverá treinar com os demais atletas.

O assessor particular de Adriano, Tássilo Soares, não soube informar se ele dará alguma entrevista nesta semana nem desmentiu declarações atribuídas ao craque de que teria manifestado intenção de abandonar o futebol. O silêncio em torno do atacante atingiu até o preparador físico Daniel Jouvini, com quem Adriano treinou ontem. O profissional se negou a dar detalhes sobre o trabalho feito à tarde na Gávea.