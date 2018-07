Adriano tem pouca chance de ficar no Flamengo, diz presidente

"Já tive mais confiança de que ele iria ficar. Reconheço que está mais para lá (Europa) do que para cá. A chance de ele ir embora é de uns 60 a 70 por cento", disse ela em entrevista à Reuters por telefone.

A presidente afirmou que nos últimos dias conversou com Adriano e com o procurador do atleta, Gilmar Rinaldi, e que nenhum deles deu a oportunidade de o Flamengo fazer uma contra-proposta.

"É impossível para o Flamengo concorrer com uma proposta da Europa. Temos hoje dois parceiros e um deles já manifestou interesse de desembolsar mais recursos para ficar com Adriano, mas não dá para competir com a proposta de fora", disse.

"Só posso fazer uma proposta se o outro lado me dá essa oportunidade. Deixei os dois bem à vontade e disse: 'se tiver que ficar, fica em paz. Se tiver que sair, vá em paz também'", acrescentou ela.

A Roma está interessada em contratar a atacante, disse o técnico do time, Claudio Ranieri. "Adriano é nossa aposta. Não sabemos se ela será vitoriosa", explicou ele à Sky Italia.

Segundo a presidente do Flamengo, o procurador do atleta deve dar uma posição definitiva até quinta-feira, depois de conversar com os italianos. Porém as indicações são de que ele deve voltar para a Europa.

"Quando eu falo com ele (Adriano), ele demonstra que quer ficar, mas ele sempre fala que tem uma família grande para ajudar. Aí, acho que ele está pensando mais no lado financeiro."

O atacante receberia cerca de 600 mil reais no Flamengo, mas teria propostas da Europa de aproximadamente 1,5 milhão de reais.

"Para ele ficar, vai ter que abrir mão de muito dinheiro. Não tenho como triplicar a minha folha (de pagamentos)", declarou Patrícia Amorim.

O contrato do atacante com o Flamengo termina no domingo e ele não tem treinado desde a eliminação do time da Copa Libertadores na quinta-feira passada.

Adriano, de 28 anos, deixou a Inter de Milão para voltar ao Flamengo --clube que o revelou-- em 2009 alegando que não estava feliz na Itália. Ele ajudou o time carioca a conquistar o título do Campeonato Brasileiro, sendo artilheiro do torneio.

Este ano, porém, ele participou somente de cerca de metade dos jogos do Flamengo por causa de lesões e problemas pessoais e acabou ficando fora da lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo da África do Sul.