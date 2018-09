Adultos devem tomar reforço

A solução é tomar a DTP para adultos. A infectologista Rosa Barbosa diz que, enquanto a vacina infantil é feita com a célula inteira da bactéria, a dos adultos traz uma parte, o suficiente para imunizar sem causar reações. Essa opção ainda não faz parte do calendário nacional de imunizações. Em clínicas particulares, a dose varia de R$ 110 a R$ 130. "O reforço é recomendável, a imunidade declina com os anos", diz pediatra Luíza Arlant. / M.L.