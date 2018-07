Adultos vão receber vacina da gripe suína

BRASÍLIA

Adultos saudáveis com idade entre 30 e 39 anos também poderão ser vacinados contra a gripe suína. Mesmo com o exemplo dos países europeus, que estão com milhões de doses encalhadas de vacinas contra o vírus H1N1, o Brasil anunciou a ampliação da estratégia contra a doença, lançada em janeiro.

Com a mudança, serão vacinados a partir de março e em datas distintas trabalhadores de saúde, população indígena, gestantes, crianças de 6 meses a 2 anos, jovens de 20 a 29 anos, doentes crônicos e, por fim, adultos entre 30 e 39 anos. O novo formato custará R$ 300 milhões a mais para os cofres públicos. Essa é a quantia necessária para financiar os 30 milhões de doses extras.

Para toda a campanha será destinado R$ 1,3 bilhão. "É a maior vacinação do mundo: 90 milhões serão imunizados contra a gripe suína", disse o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. A ampliação da campanha ocorre dias depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter considerado a possibilidade de reduzir o nível de alerta da gripe suína no mundo.

Em uma reunião em Genebra, especialistas da OMS analisaram a possibilidade de declarar a transição da pandemia para uma fase pós-pico - espécie de transição para estágio mais leve da epidemia. Uma das razões para a mudança não ter ocorrido foi o receio de prejudicar a adesão às campanhas de vacinação no Hemisfério Sul.

REDUÇÃO DA DEMANDA

A expansão do público-alvo da campanha é reflexo da redução da demanda mundial pelo imunizante. "Com a maior oferta, decidimos estender a vacinação para o grupo vulnerável à doença que havia ficado de fora em janeiro", disse.

Com a menor procura, o preço da vacina caiu de forma significativa. Para essa última compra, acertada com a Sanofi-Aventis, a dose do produto custará R$ 7,85 - menos do que os R$ 12,93 pagos na compra feita pelo Fundo Rotatório de Vacinas da OMS e dos R$ 11,64 pagos para a GSK.

Temporão não quis fazer comparações com o fato de a procura pela vacina na Europa ter sido pequena. "Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Compramos uma vacina de boa qualidade, segura. Nossa intenção é proteger a população."

O infectologista David Uip, diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, julgou acertada a decisão do governo.

Além da ampliação do público-alvo vacinado, Temporão anunciou o retorno da venda do medicamento contra a gripe suína, o oseltamivir, nas farmácias. "Para evitar abuso, a receita ficará retida." O remédio também passará a ser distribuído de forma gratuita nas 560 unidades próprias do Farmácia Popular. No Programa Aqui Tem Farmácia Popular - disponível em farmácias credenciadas -, também será possível comprar o remédio. Nesse caso, pacientes e governo dividem o custo.