Adutora da Sabesp rompe e inunda 40 casas em Osasco

Uma adutora de 400 milímetros da rede da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) se rompeu no fim da madrugada desta sexta-feira, 16, na altura do número 700 da Avenida Presidente Médici, no bairro Aliança, em Osasco, na Grande São Paulo. Com o incidente, a água invadiu 40 casas. Para os trabalhos de reparo da tubulação, o fornecimento foi suspenso, deixando cerca de 72 mil pessoas sem água na região. Técnicos da empresa estão no local e a previsão é que o conserto seja concluído até as 22 horas. Anteriomente, a Sabesp informou que às 18 horas a situação já estaria normalizada, mas uma rocha localizada perto da tubulação está dificultando o trabalho dos técnicos. A empresa informou que avaliará os danos materiais causados pelo rompimento para ressarcir as pessoas cujos imóveis foram inundados. A infra-estrutura dos imóveis não foi danificada e ninguém ficou desalojado ou desabrigado. Texto atualizado às 18h35