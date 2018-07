Adutora estoura e afeta abastecimento na Grande SP

Com o rompimento da tubulação, de 60 centímetros de diâmetro, considerada de médio porte pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), pelo menos seis residências foram invadidas pela água, pois ficam em nível abaixo da rua, num trecho de aclive. A água, misturada com lama, inundou os imóveis.

Dois muros caíram e a edícula de uma das residências também foi comprometida, segundo os moradores. A Sabesp informou que apenas uma das famílias afetadas teve que ser acomodada pela empresa em um hotel pois não tinha como se deslocar para casas de parentes ou amigos. Técnicos da Sabesp estão no local.

O ramal da tubulação afetado pelo rompimento teve a água cortada. Assim que amanhecer, funcionários da empresa farão uma análise da causa do estouro e, após localizarem o ponto certo, iniciarão o reparo. Segundo a Sabesp, essa tubulação não atende Caieiras e leva água diretamente para Franco da Rocha e Francisco Morato, porém os moradores da rua afirmam que, com o fechamento do registro que libera a água do encanamento rompido, as casas ao lado ficaram sem água também.