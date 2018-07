Adutora que rompeu na Grande SP será consertada hoje

Segundo a companhia, equipes trabalham hoje para reparar o vazamento. A área foi isolada. Foram atingidas cerca de 20 casas que estavam abaixo do nível da rua. De acordo com a Sabesp, um hotel foi oferecido para as famílias. A companhia disse ainda que irá indenizar as vítimas. As causa do vazamento serão investigadas.

A adutora estourou em frente ao número 163 da Rua São Vicente, no Jardim Caieiras. Dois muros caíram e uma edícula de uma das residências também foi comprometida, contaram os moradores. O vazamento também abriu um buraco na rua.