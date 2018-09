Adutora rompe e provoca bloqueio na Via Dutra A pista expressa sentido Rio-São Paulo da rodovia Presidente Dutra já estava com duas das três faixas de rolamento desinterditadas na manhã de hoje na altura do quilômetro 211, em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde ocorria um desvio para a pista marginal. Segundo a concessionária NovaDutra, o bloqueio ainda se faz necessário, mesmo que parcialmente, para que técnicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) possam realizar reparos numa adutora que se rompeu na tarde de ontem. O motorista enfrenta mais de 5 quilômetros de congestionamento na rodovia. A SAAE informa que o rompimento da adutora, que possui 35 cm de diâmetro, ocorreu na altura do quilômetro 222 da Dutra, ainda em Guarulhos, a 50 metros da pista do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, e que ainda não há uma previsão de término para os serviços. Cerca de 30 mil pessoas dos bairros próximos estão sem fornecimento de água. Estão sendo afetados principalmente moradores do Jardim Nova Cumbica, Jardim das Nações, Jardim São Manoel e Cidade Industrial Satélite.