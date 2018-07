Adutora se rompe e bloqueia avenida na zona sul de SP

A rede afetada é considerada de pequena dimensão (100 mm) para a Sabesp e fica no cruzamento entre as Avenidas Adolfo Pinheiro e Santo Amaro. A empresa afirmou acreditar que a movimentação do terreno pelo excesso de veículos na região seja a causa mais provável para o rompimento da tubulação. Uma perícia vai apurar o que provocou o vazamento.

Por volta das 10h, duas faixas da pista seguiam interditadas devido à presença de uma equipe no local, que trabalha nos reparos da rede. Nesta manhã, a zona sul da capital paulista tinha o maior índice de lentidão. Às 10h30, eram 24 quilômetros de congestionamento - 34% do trânsito da cidade. A Sabesp disse que a tubulação será concertada, no máximo, até as 14 horas desta sexta. Durante esse período, as regiões de Santo Amaro e do Largo Treze terão o abastecimento de água comprometido. Segundo a Sabesp, os moradores devem economizar água e somente casos de emergência serão atendidos com caminhão-pipa, por meio do número 195.