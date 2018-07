Adutora se rompe e deixa 53 bairros sem água no MA

O rompimento de uma adutora da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) deixou ontem pelo menos 53 bairros de São Luís sem fornecimento de água. Segundo a empresa, o rompimento na adutora do Italuís, no Campo de Perizes, foi ocasionado pela corrosão na sua tubulação. Técnicos e engenheiros da Companhia, dentre os quais o presidente e diretores, encontram-se desde ontem no local acompanhando os trabalhos. A previsão é que o abastecimento seja normalizado em 72 horas.

O fornecimento de água foi interrompido nos bairros: parte do Monte Castelo, Apeadouro, Irmãos Coragem, Bairro de Fátima, Bom Milagre, Parque Amazonas, Alemanha, Caratatiua, Vila Ivar Saldanha, Alto da Vitória, João Paulo, Jordoa, Vila Palmeira, Barreto, Túnel do Sacavém, Santa Cruz, Vera Cruz, Cutim, Radional, Coroado, Coroadinho, Vila Conceição, Bom Jesus, Vila dos Frades, Parque Timbira e Alto do Parque Timbira.

Também ficaram sem água Parque Pindorama, Parque dos Nobres, Conjunto São Sebastião, Primavera, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Redenção, Barés, Filipinho, Sítio Leal, Sacavém, Coheb do Sacavém, Salina do Sacavém, Santo Antônio, Anjo da Guarda, Fumacê, Vila Mauro Fecury I e II, Vila São Luís, Vila Nova, Bonfim, Vila Ariri, Vila Sete de Setembro, São Raimundo, Vila Alto da Esperança, Gancharia, Vila Itaqui, Porto do Itaqui, Alto da Esperança, Ana Jansen e Ilha da Paz.