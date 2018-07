Adutora se rompe e deixa 70 mil sem água em SP O rompimento de uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na Vila Carrão, zona leste de São Paulo, abriu uma enorme cratera, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Sabesp confirmou o rompimento da adutora, de 900 milímetros de diâmetro, e informou que técnicos da empresa já estão no local. Ainda de acordo com a Sabesp, o fornecimento de água foi cortado para cerca de 70 mil moradores do bairro. Os funcionários aguardam o escoamento de toda a água que ficou armazenada no buraco para dar início aos trabalhos de reparo. Ainda não há informações sobre o que teria causado o rompimento. A Sabesp afirmou ainda que não há previsão para o término dos serviços.