Adutora se rompe e deixa cidade do RS sem água Cerca de 25 mil moradores de Eldorado do Sul (RS) estão sem abastecimento de água hoje após o rompimento de uma adutora da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). Uma equipe da empresa trabalha no local, na Estrada do Conde, com previsão de conclusão do serviço às 18 horas. O sistema deve estar normalizado por completo durante a noite.