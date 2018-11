Adutora se rompe e deixa parte de Franca-SP sem água

Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), foram deslocados 30 homens, que escavaram e drenaram a área durante a noite. O concerto do local começou na manhã de hoje e foi concluído às 14 horas, afirmou a Sabesp.

Após a finalização dos serviços, os reservatórios começaram a receber água novamente. De acordo com a Sabesp, a normalização do abastecimento deve ocorrer no fim da tarde de amanhã. A Sabesp disse ainda que a região central da cidade não deixou de ser abastecida em nenhum momento.