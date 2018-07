Adversários desprezam 'plano de paz' do presidente da Síria

Embora o discurso tenha sido anunciado como o lançamento de um novo plano de paz, Assad não ofereceu concessões e até mesmo pareceu endurecer muitas de suas posições. Ele chamou o povo sírio para "uma guerra para defender a nação" e menosprezou as expectativas de negociações.

"Nós não rejeitamos diálogos políticos ... mas com quem devemos dialogar? Com extremistas que não acreditam em outra língua além do assassinato e do terrorismo?" perguntou Assad a apoiadores que lotavam o Damasco Opera House para ouvir o primeiro discurso do presidente desde junho.

"Devemos falar com gangues recrutadas no exterior que seguem ordens de estrangeiros? Deveríamos dialogar oficialmente com um fantoche feito pelo Ocidente, que tem seu discurso roteirizado?", questionou.

Foi o primeiro discurso público de Assad a uma audiência em seis meses. Desde o último, os rebeldes chegaram à periferia da capital.

O vice-presidente da Coalizão Nacional de oposição, George Sabra, disse à Reuters que o plano de paz que Assad citou no centro de seu discurso "nem sequer merece ser chamado de iniciativa":

"Nós devemos vê-lo (o plano) mais como uma declaração de que ele vai continuar com sua guerra contra o povo sírio", disse Sabra.

"A resposta adequada é continuar a resistir a este regime inaceitável e para o Exército Síria Livre continuar seu trabalho na de libertação da Síria até que cada centímetro de terra esteja livre."

O discurso foi visto por muitos como uma resposta ao mediador da ONU, Lakhdar Brahimi, que vem se reunindo com autoridades dos EUA e da Rússia para tentar reduzir as diferenças entre Washington e Moscou sobre um plano de paz. Brahimi também se reuniu com Assad no mês passado, na Síria.

"Lakhdar Brahimi deve sentir um tolo após o discurso de Assad, onde sua diplomacia é dispensada, tida como intervenção intolerável", disse Rana Kabbani, analista sírio apoiador da oposição.

Os Estados Unidos, União Europeia, Turquia e a maioria dos estados árabes pediram que Assad se demita. A Rússia, que vende e aluga armas para uma base naval síria, diz que apoia uma transição de poder, mas que a saída de Assad não deve ser uma condição prévia de qualquer negociação.

MORTES

Segundo a Organização das Nações Unidas, 60 mil pessoas morreram na guerra civil, o mais longo e sangrento conflito a emergir em dois anos de revoltas em Estados árabes.

Os rebeldes agora controlam grande parte do norte e do leste do país, um aumento de bairros na periferia da capital e os principais postos de fronteira com a Turquia, no norte.

Mas as forças de Assad ainda estão firmemente no controle da maior parte do sudoeste densamente povoada, da estrada principal norte-sul e da costa do Mediterrâneo. O Exército também mantém bases militares em todo o país a partir das quais seus helicópteros e jatos podem atingir áreas controladas pelos rebeldes impunemente tornando impossível para os insurgentes consolidar seu controle sobre o território que ocupam.

REPETIÇÕES

Inimigos estrangeiros de Assad desdenharam e desconsideraram o discurso: "As declarações dele são apenas repetições do vem dizendo esse tempo todo", disse o ministro das Relações Exteriores turco, Ahmet Davutoglu.

"Parece que ele se trancou em um quarto e só lê os relatórios da inteligência que dão para ele".

O ministro britânico de Relações Exteriores, William Hague, disse que "promessas vazias de reforma não enganam ninguém". Em uma mensagem no Twitter, acrescentou: "a violência, a morte e a opressão engolindo a Síria foram construídas por ele mesmo".

A chefe de Relações Exteriores da União Europeia, Catherine Ashton, disse que Bruxelas vai "analisar cuidadosamente se há algo de novo no discurso, mas nós mantemos nossa posição de que Assad tem que se afastar e permitir uma transição política".

Assad, de 47 anos, alto, de bigode, terno e gravata, falou com confiança por cerca de uma hora perante uma multidão de inflamados seguidores, que ocasionalmente o interrompiam para gritar, aplaudir e em um momento levantar seus punhos, entoando: "Com sangue e alma nos sacrificamos por ti, oh Bashar!"

Ao final do discurso, apoiadores correram para o palco, assediando o presidente e gritando: "Deus, Síria e Bashar são o suficiente" enquanto o sorridente Assad acenava e era escoltado para fora da sala passado por um cenário mostrando uma bandeira síria feita de fotos de pessoas descritas pela televisão estatal como "mártires" do conflito até agora.

"Agora estamos em um estado de guerra em todos os sentidos da palavra", disse Assad no discurso transmitido pela televisão estatal síria. "Esta guerra tem como alvo a Síria, usando um punhado de sírios e muitos estrangeiros. Por isso, esta é uma guerra para defender a nação."

A imprensa independente é amplamente barrada em Damasco.

Discursar na casa de ópera, em uma parte do centro de Damasco que foi atingida por ataques de rebeldes, pode ser concebido como uma demonstração de força de um líder cujas aparições públicas têm se tornado cada vez mais raras à medida em que a rebelião ganha força.

Críticos viram ironia no local: "O discurso de Assad foi apropriadamente feito na casa de ópera!" tuitou Rami Khouri, um comentarista do jornal libanês Daily Star. "Foi ópera em sua fantasia de outro mundo, alheio às realidades de fora do prédio".

