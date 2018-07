Adversários vêem 2o turno no Ceará, apesar de força de Luizianne FORTALEZA (Reuters)- Moroni Torgan (DEM) e Patrícia Saboya (PDT) procuraram demonstrar confiança neste domingo, apesar da forte possibilidade de as eleições em Fortaleza serem decididas ainda no primeiro turno com a reeleição de Luizianne Lins (PT). Com amplas possibilidades de vencer já no primeiro turno, segundo os institutos de pesquisa, Luizianne afirmou neste domingo que prefere "esperar com humildade o resultado das urnas" e que só falaria nas possíveis alianças para um eventual segundo turno após o resultado. "A gente se sente muito fortalecido com esse acolhimento do povo, as demonstrações espontâneas de apoio, e ainda por ver a alegria das pessoas. Nesse processo percebi como as pessoas agora se sentem parte da cidade", disse ela. A prefeita avaliou ainda que sua possível vitória poderá consolidar a hegemonia de um novo campo político no Estado formado pelo PT, PSB e PMDB, desbancando assim os tucanos que, sob a liderança do senador Tasso Jereissati (PSDB) governaram o Estado por cerca de 20 anos. Luizianne se queixou ainda da forma dura como foi criticada durante a campanha pela adversária Patricia Saboya e seu ex-marido Ciro Gomes que a chamou de "coronelzim de saia" e qualificou sua administração de "fuleragem". Patrícia Saboya, terceira colocada nas pesquisas, disse estar otimista. "Tenho certeza que estarei no segundo turno, é no segundo turno que a gente vai ver a verdade. Fizemos uma campanha alegre, tentando mostrar propostas, com idéias boas, sem mentiras e que possam fazer com que Fortaleza dê um salto de qualidade." Moroni Torgan também prorcurou mostrar confiança na realização do segundo turno e se sua vitória no final. "Nosso povo está carente e clama por mudanças e nós vamos realizar essas mudanças", disse. (Por Clara Guimarães)