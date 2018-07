Advogada acelera o carro em assalto e é morta em SP Depois de se assustar com um assaltante que encostou em seu veículo, a advogada Renata Fabiana de Campos Moraes, de 38 anos, acelerou e acabou baleada pelo criminoso, na Rua Vergueiro, altura do número 9113, no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Socorrida no Hospital Ipiranga, na noite de domingo, 17, ela morreu.