Advogada brasileira deixa hospital em Zurique A brasileira Paula Oliveira deixou o hospital de Zurique na tarde de hoje, depois seis dias internada, e agora irá se recuperar em sua casa, na periferia da cidade suíça de Zurique. A advogada evitou a imprensa e saiu pelo subsolo do hospital. Segundo seu pai, Paulo Oliveira, ela teria pedido para não ser exposta aos jornalistas. "Estou aliviado por ela estar saindo do hospital. É um problema a menos. Mas ela está chocada e ainda bastante traumatizada", afirmou Oliveira. Ele confirmou que ainda não há um plano para o retorno de Paula ao Brasil. A advogada afirma ter sido atacada por três skinheads diante da estação ferroviária de Stettbach, na cidade suíça de Dübendorf, vizinha de Zurique. Ela também disse que estava grávida de gêmeos e que perdeu os bebês após o ataque. Fotografias mostravam a barriga e as pernas de Paula repletas de cortes, alguns deles formando as iniciais SVP, do Partido do Povo Suíço, principal sigla de extrema direita da Suíça. Porém, a polícia do país europeu apresentou seu laudo médico, concluindo que a advogada não estava grávida e alertando que privilegiaria a suspeita de que ela teria mutilado a si própria.