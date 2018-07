Advogada de banqueiro recorre contra vistoria

A advogada alega no documento que a lei em vigor veta a inspeção de propriedades sob ocupação. As fazendas de Dantas, alvo maior da Operação Satiagraha, foram invadidas por sem-terra, que devastaram áreas produtivas.

De Sanctis autorizou a vistoria dos imóveis, acolhendo pedido do Incra e manifestação favorável do Ministério Público Federal. Ele fundamentou sua ordem no "legítimo interesse social". Em julho, o juiz já havia decretado o sequestro dos bens do presidente do Grupo Opportunity - incluindo o complexo agropecuário, formado por 27 fazendas, das quais 23 ficam no Pará.

"É um desmando do Incra", protesta Dora Cavalcanti. Procurada pelo Estado, a direção do instituto avisou que, por ora, não tem nada a declarar sobre o caso. No pedido de autorização para vistoriar as fazendas, a autarquia havia invocado "princípios da justiça social".