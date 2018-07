Advogada de defesa em júri do Carandiru pede tréplica Após duas horas, o promotor Marcio Friggi encerrou o réplica no julgamento do massacre do Carandiru. A advogada de defesa Ieda Ribeiro de Souza pediu a tréplica, que pode durar até duas horas. Apenas depois o Conselho de Sentença se reunirá para decidir o destino dos 26 réus acusados pela morte de 15 pessoas no segundo pavimento do Pavilhão 9 do Carandiru, em 1992.