Advogada de Lindemberg diz que ele vai falar à tarde

"Ele está calmo", disse ela, e "vai falar a versão dele, a verdade". Até hoje, o réu não deu sua versão para os acontecimentos do dia 17 de outubro de 2008.

O advogado assistente de acusação, Ademar Gomes, afirmou que a Ana Cristina Pimentel, mãe de Eloá Pimentel, morta em outubro de 2008, não vai ao terceiro dia de julgamento de Lindemberg Alves, 25, acusado de matar a filha depois de 100 horas de cárcere, entre outros crimes.

De acordo com Gomes, o júri tem sido extenuante, e Ana Cristina acordou muito cansada. O julgamento começou na segunda-feira, 13. Ronickson Pimentel, irmão mais velho da vítima, foi ao Fórum de Santo André hoje. Falou rapidamente com os jornalistas: "Ele (Lindemberg Alves) é um assassino. Pena máxima", limitou-se a dizer. A atuação da advogada Ana Lucia Assad, que ontem se desentendeu com a juíza Milena Dias, voltou a causar polêmica. Ademar Gomes disse ela é "muito competente, mas está desequilibrada". O outro advogado de acusação, José Beraldo, queixou-se que ela lhe negou um abraço.