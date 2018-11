Advogada é ferida por assaltantes na garagem de casa

Os criminosos, após renderem a vítima, entraram no quintal da casa, levando a advogada a pensar que a intenção deles era acessar o interior do imóvel, separar objetos e fugir com o carro, mas a ação durou muito rápido. No momento em que vítima e bandidos estavam no quintal, um dos criminosos, segundo a vítima, gratuitamente, atingiu-a com a coronhada, o que provocou o disparo da arma. Como já haviam separado alguns objetos pessoais e a bolsa de Kelly, os assaltantes resolveram fugir, mas a pé.

Os pais da advogada ligaram para a polícia em seguida e relataram o disparo, o que levou a PM a ser acionada até o local com a informação de que uma mulher havia sido baleada durante assalto. Encaminhada ao pronto-socorro de Pirituba por policiais militares da 2ª Companhia do 49º Batalhão, a advogada foi medicada e liberada para prestar depoimento no 33º Distrito Policial, de Pirituba.