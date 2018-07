Advogada é morta a tiros ao sair de casa em Curitiba A advogada criminalista Kátia Regina Leite Ferraz, de 45 anos, foi morta por volta das 9 horas desta manhã, quando saía do condomínio residencial onde mora, no Bairro Boa Vista, em Curitiba. Segundo a polícia, ela foi abordada por uma pessoa que se aproximou da caminhonete que dirigia, desferindo cinco tiros em sua cabeça com uma pistola 9 milímetros.