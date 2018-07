Advogada encomendou a própria morte, diz polícia

O corpo de Giovana foi encontrado no dia 14 em um canavial, com três tiros da nuca, ao lado do seu carro, que foi incendiado. No local, a polícia também apreendeu uma carta de próprio punho em que ela se despede dos familiares. De acordo com a Polícia Civil, a advogada sofria de depressão desde a separação do marido, em fevereiro deste ano. Durante as investigações, a polícia descobriu que Giovana vinha tentando contratar um pistoleiro para matá-la.