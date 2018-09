Advogada Mércia foi baleada na boca, revela perícia

O projétil estava no chão do Honda Fit da advogada, também achado na represa, do lado do motorista. Acredita-se que a vítima tenha sido atingida dentro do carro. Segundo o perito Renato Pattoli, do DHPP, não é possível afirmar se o disparo matou Mércia. Como um dos vidros do veículo estava aberto, supõe-se que, ao ser jogada na represa, ela saiu do Fit e subiu no teto do carro. Sem saber nadar, afogou-se. O laudo com a causa da morte não foi divulgado.

O tiro explica a fratura constatada inicialmente no maxilar da advogada. A bala foi enviada para análise para tentar rastrear de qual arma partiu. Os peritos também analisam as amostras de alga recolhidas em um aspirador de ar apreendido na casa do policial militar reformado Mizael Bispo de Souza, ex-namorado de Mércia e apontado pelo Ministério Público paulista como suspeito do crime. Para Patolli, é prematuro afirmar se as algas são iguais à existentes na represa. Nos três depoimentos prestados, Mizael disse ser inocente.

Além do ex-PM, outras duas pessoas são investigadas por suposto envolvimento no crime. O vigia Evandro Bezerra Silva, de 38 anos, amigo de Souza, seria o executor do homicídio. Ele conhecia a região da represa e esteve por lá no dia do desaparecimento de Mércia. No Fit havia um boné da Adidas, possivelmente dele. A Justiça decretou a prisão temporária de Silva, que até ontem estava foragido. O vigia teria mantido contato por telefone com um dos irmãos de Souza, cujo nome é mantido em sigilo. Investiga-se se ele teria tido envolvimento no homicídio ou auxiliado Silva a fugir. As informações são do Jornal da Tarde.