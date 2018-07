Advogada morta em tentativa de assalto é enterrada O corpo da advogada Renata Fabiana de Campos Moraes, de 38 anos, morta com um tiro na cabeça durante tentativa de assalto na noite do domingo, 17, foi enterrada na manhã desta terça-feira, 19. Segundo a administração do Cemitério do Araçá, na zona oeste de São Paulo, o enterro, marcado para as 9 horas, começou por volta das 10 horas.