Advogada suspeita de mortes passa por acareação no Rio Está prevista para a tarde dessa quinta-feira, 17, uma acareação entre a advogada Ieda Martins, suspeita de envolvimento na morte do zelador Jezi de Souza, em São Paulo, e de participação no assassinato do ex-marido, no Rio, em 2005, com a mãe dela.