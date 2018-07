Advogado abandona defesa do casal Nardoni O advogado Marco Polo Levorin, que defendia o casal Nardoni, afirmou hoje que deixou o caso. Ele atribui o abandono a "divergências profissionais e processuais". Contudo, ele não quis detalhar quais foram essas divergências. Segundo ele, o pedido de petição renunciando à defesa do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foi feito ontem. Ainda segundo ele, os outros advogados do casal, Ricardo Martins e Rogério Neres, permanecem no caso.