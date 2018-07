Advogado acusado de crimes em vários Estados é preso A polícia do Paraná prendeu na tarde de terça-feira, em Foz do Iguaçu, Evangevaldo Castanheira dos Santos, de 42 anos. Bacharel em Direito, é conhecido como "advogado do crime" e era uma das pessoas mais procuradas pela polícia no Estado. Contra ele havia mandados de prisão da Justiça do Paraná e de Minas Gerais. Somente no Paraná, onde começou no crime roubando carros de luxo em Curitiba, ele responde a dois inquéritos e dez processos por roubo, furto, receptação e formação de quadrilha.